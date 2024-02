Vide atelier d’artistes à Vendôme Vendôme, samedi 12 octobre 2024.

Vide atelier d’artistes à Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Avant de faire vos achats de Noël, venez à ce vide-atelier d’artistes, vous ferez des affaires et des cadeaux uniques.

Vide atelier d’artistes à Vendôme. Pour le 10ème ANNIVERSAIRE de cette animation, l’association Au coeur de Trôo se déplace à Vendôme et envahit le marché couvert ! Cette 10ème édition se déroulera sur 2 jours avec davantage d’exposants. Venez faire vos emplettes de fin d’année et découvrez peut-être une perle rare parmi les exposants… Les participants amènent des œuvres anciennes, qui ne correspondent plus à leur démarche actuelle et les proposent à la vente à des prix attractifs. Des peintures, sculptures, sérigraphies, poteries, céramiques, marqueteries, photos, des ébauches, des croquis, du matériel en bon état, des ouvrages techniques ou livres d’art… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 11:00:00

fin : 2024-10-13 18:00:00

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire tourisme.troo@gmail.com

