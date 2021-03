Vide Atelier chez Nicole Le Fur – JEMA 2021, 11 avril 2021-11 avril 2021, Anduze.

Vide Atelier chez Nicole Le Fur – JEMA 2021 2021-04-11 – 2021-04-11

Anduze 30140

Depuis 40 ans, Nicole Le Fur vit avec la céramique ! Elle a appris, au fil des ans, à maîtriser l’émail, la terre et le feu, pour aller explorer des domaines tels que : le décor à l’émail cloisonné, la mosaïque, le modelage dans le but de réaliser des fresques murales, des sculptures, des tableaux, des bijoux… Pour faire de la place dans son atelier et vous permettre de faire de bonnes affaires, elle vous propose en compagnie de quelques amis artistes, un vide atelier aux Jardins de la filature. Infos Pratiques : – Dimanche 11 Avril- De 10h à 18h- Jardin de la Filature- 06 82 28 93 59 ou lefurnicole@aol.com

lefurnicole@aol.com +33 6 82 28 93 59

