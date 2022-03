VIDE ATELIER CHEZ LES BESTIOLES Girecourt-sur-Durbion Girecourt-sur-Durbion Catégories d’évènement: Girecourt-sur-Durbion

Girecourt-sur-Durbion Vosges Girecourt-sur-Durbion Aïe aïe aïe, après les dernières expositions et leur lot de nouvelles créations… Les bestioles sont à nouveau à l’étroit !

Pour préparer les p’tites nouvelles, les anciennes doivent leur faire un peu de place…

Venez donc adopter votre bestiole le samedi 12 mars !

Pour l’occasion, des tout p’tits prix en direct de l’atelier.

Au programme : Chats carrés, renards, pious à plumes, sur branches ou à suspendre, portraits de bestioles sur toile, illustrations et j’en passe… Les bestioles vous attendent !

Alors à bientôt…

Quand : samedi 12 mars 2022 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Où : à l’atelier des bestioles de Delphine Aubry

3 bis route d’Epinal à Girecourt sur Durbion (juste à côté des anciennes serres Triboulot) Voir moins +33 6 70 18 41 42 http://www.delphineaubry.com/ Delphine Aubry

Girecourt-sur-Durbion

dernière mise à jour : 2022-03-04 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES

