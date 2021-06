Chaponost Chaponost Chaponost, Rhône Vide atelier Chaponost Chaponost Catégories d’évènement: Chaponost

Vide atelier Chaponost, 19 juin 2021-19 juin 2021, Chaponost. Vide atelier 2021-06-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-20 18:00:00 18:00:00 Peintures d’esprit 15 rue Jean Perret

Chaponost Rhône Présentation des ateliers de peinture intuitive et des séances individuelles d’art-thérapie. Le petit plus se sont les petits prix sur une grande sélection de toiles ! fy.grandjean@gmail.com +33 6 78 43 38 08 https://www.peinturesdesprit.com/ Présentation des ateliers de peinture intuitive et des séances individuelles d’art-thérapie. Le petit plus se sont les petits prix sur une grande sélection de toiles !

