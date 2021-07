Guérande Guérande Guérande, Loire-Atlantique VIDE-ATELIER ARTISTIQUE Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

VIDE-ATELIER ARTISTIQUE Guérande, 21 août 2021, Guérande. VIDE-ATELIER ARTISTIQUE 2021-08-21 – 2021-08-21

Guérande Loire-Atlantique Guérande Les artistes de l’association vous invitent à leur vide-atelier. Chaque artiste vous invite à découvrir les œuvres exposées sur son stand, un peu comme s’il vous invitait dans son atelier… alain1949@me.com +33 6 87 14 88 35 Les artistes de l’association vous invitent à leur vide-atelier. Chaque artiste vous invite à découvrir les œuvres exposées sur son stand, un peu comme s’il vous invitait dans son atelier… dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Guérande Adresse Ville Guérande lieuville 47.32819#-2.42713