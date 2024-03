Vide Atelier #23 – Le Grand Bassin Le Grand Bassin Roubaix, samedi 6 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T11:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T11:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

Rendez-vous majeur de notre engagement éco-responsable et zéro-déchet, l’évènement rassemble une vingtaine de créateurs et d’artistes qui vident leur atelier le temps d’un week-end.

Tissus, livres, mercerie, céramique, pièces à défauts, prototypes ou fins de collections : le bon plan incontournable pour dénicher la pièce rare et originale ou encore mieux, le coupon de tissu qui exaltera votre âme créative.

Au Vestiaire, 27 Rue de l’Espérance, Roubaix

Entrée libre et gratuite

11h00 – 19h00

Métro ligne 2 : Arrêt Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Bus ligne 32/Z6 arrêt Jean Lebas

V’Lille : station 220 Musée art et industrie

20 min en voiture de Lille (D656)

Le Grand Bassin 27, Rue de l’Espérance 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 0635297780 https://www.legrandbassin.fr https://www.facebook.com/legrandbassin;https://twitter.com/legrandbassin Installé depuis dix ans dans le quartier de la Piscine, à Roubaix, le Grand Bassin, boutique auto-gérée, regroupe des réalisations de 50 créateurs permanents.

