Le Louroux Le Louroux Indre-et-Loire, Le Louroux Vide-Art Le Louroux Le Louroux Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Le Louroux

Vide-Art Le Louroux, 29 août 2021, Le Louroux. Vide-Art 2021-08-29 – 2021-08-29

Le Louroux Indre-et-Loire Le Louroux Regroupement de peintres qui viendront vendre leurs tableaux, matériel de peintures… Regroupement de peintres qui viendront vendre leurs tableaux, matériel de peintures… vdmbabeth@gmail.com +33 6 43 56 20 93 Regroupement de peintres qui viendront vendre leurs tableaux, matériel de peintures… Isabelle Bardiau dernière mise à jour : 2021-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Le Louroux Autres Lieu Le Louroux Adresse Ville Le Louroux lieuville 47.16049#0.78594