VIDE-ARMOIRES ET BABY BOURSE Saint-Étienne-lès-Remiremont, 13 février 2022, Saint-Étienne-lès-Remiremont. VIDE-ARMOIRES ET BABY BOURSE Salle multi-activités 30 route de Xennois Saint-Étienne-lès-Remiremont

2022-02-13 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-13 17:00:00 17:00:00 Salle multi-activités 30 route de Xennois

Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges Saint-Étienne-lès-Remiremont Vide-armoires et baby bourse : vêtements, chaussures, jouets, puériculture, … +33 6 12 21 01 87 https://www.ville-st-etienne-remiremont.fr/ Amicale du Personnel Communal

Salle multi-activités 30 route de Xennois Saint-Étienne-lès-Remiremont

