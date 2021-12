VIDALA, voyage au coeur de la “Nueva Cancion” d’Amérique Latine Cité Scolaire René Pellet, 8 avril 2022, Villeurbanne.

VIDALA, voyage au coeur de la “Nueva Cancion” d’Amérique Latine

Cité Scolaire René Pellet, le vendredi 8 avril 2022 à 14:00

**VIDALA** ———- ### **Voyage au coeur de la “Nueva Cancion d’Amérique Latine** Dans le sillage de son album Cantando al sol, le quatuor porte le verbe et le regard aigus des figures – notamment féminines – qui ont forgé la grandeur de la chanson sud-américaine (Violeta Parra, Victor Jara,, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, … Chabuca Granda, …). Depuis 2014, les musiciens de Vidala brûlent d’une passion commune pour la “Nueva Canción” – cette enfant des folklores andins qui, portée par le grand vent de contestation et le souffle de la poésie, s’est épanouie à partir des années 60 sur tout le continent sud-américain. Pour le quatuor lyonnais, il ne s’agit pas seulement de collecter et réinterpréter un répertoire paré des innombrables atours mélodiques et rythmiques de la chacarera, zamba, milonga, danza criolla ou canción india… Il s’agit aussi, plus que jamais, de continuer à défendre un certain art de vivre et de voir le monde. Soudé autour de la voix altière de Séverine Soulayres, la formation entretient la flamme d’une chanson populaire exigeante, qui refuse de baisser les armes et affirme qu’en toutes choses la multitude mérite le meilleur. Vidala tire son nom d’une forme de folklore argentin qui célèbre les grands paysages andins comme les espaces intérieurs de leurs habitants. Entre monde sensible et sphère intime, parole collective et solitude de l’âme, grands combats et vertiges des sentiments, c’est bien ce chemin sans fin ni routine que se frayent ces quatre explorateurs. _Résistances, fraternité, égalité, solidarité volupté, unité… Música._ _Vidala, milonga, chacarera, rasguido, zamba, et tant d’autres rythmes de cœur,_ _tant de couleurs qui nous ramènent à notre mère la terre, à nos sœurs et frères,_ _bien au-delà de nos frontières imaginaires…_ Séverine SOULAYRES : Chant, guitare Raphaèle FREY-MAIBACH : Percussions, chœurs Christophe JACQUES : Guitares, chœurs, Baptiste ROMANO : Percussions, chœurs Quelques extraits vidéo du spectacle “Cantando al sol” : [[https://youtu.be/6kJW31t8R7I](https://youtu.be/6kJW31t8R7I)](https://youtu.be/6kJW31t8R7I) Plus d’infos sur [www.vidala.fr](http://www.vidala.fr) ### **Vidala et la “Nueva Cancion” au coeur des collèges et de la ville de Villeurbanne** Dans le cadre de “Villeurbanne Capitale de la Culture”, VIDALA proposera de partager ce magnifique patrimoine musical et poétique, avec les élèves et enseignants de la Cité Scolaire René Pellet accueillant des enfants en situation de handicap visuel mais également d’autres collèges et habitants de la ville à travers différents événements et ateliers. VIDALA travaillera tout au long du 1er semestre 2022 avec les collégiens autour de l’histoire de la “Nueva Cancion”, de ses auteurs et des valeurs universelles que porte ce mouvement. Nous explorerons également ce magnifique patrimoine artistique par la pratique à travers **de nombreux ateliers (chant, musique, percussions corporelles, polyrythmies, …) mais également un travail d’écriture** de chansons de “Nueva Cancion” en espagnol par les élèves; mis en musique par VIDALA. Le projet fera tout au long de l’année l’objet de reportages diffusés sur la web-radio de la Cité Scolaire, sur le site officiel de VIDALA ([www.vidale.fr](http://www.vidale.fr)) et notre page Facebook ([[https://www.facebook.com/VIDALAofficiel](https://www.facebook.com/VIDALAofficiel)](https://www.facebook.com/VIDALAofficiel)) Le point de départ de cette belle aventure prendra forme dès janvier 2022 par la présentation, en ouverture de ce projet d’**une conférence musicale illustrée sur l’histoire de la “Nueva Cancion”** au sein de la Cité Scolaire René Pellet. Le point d’arrivée sera un grand événement rassemblant les collégiens participants et partenaires, les habitants autour d’**un concert de VIDALA intégrant sur scène les différentes productions réalisées durant le semestre par les élèves**. Ils interprèteront ainsi ensemble à travers les chants, quelques chansons du répertoire travaillées pendant les ateliers et les chansons écrites par leurs soins en collaboration avec leurs enseignants (espagnol, musique, …). Au-delà du plaisir de partager cette “Nueva Cancion” riche de ces valeurs universelles et humanistes dont nous avons toutes et tous tant besoin, cette aventure partagée sera l’occasion de porter de nouveaux regards sur la question du handicap grâce à la magnifique complicité de la Cité Scolaire René Pellet, ouverte sur la ville et le monde. Et comme cela se passe dans tout voyage et toute aspiration à la rencontre, nous espérons d’heureux impromptus ou imprévus, en suscitant sur la ville d’autres initiatives et partenariats complémentaires avec d’autres établissements scolaires, d’autres structures ou associations, d’autres croisements avec les projets qui rythmerons cette belle année de culture et de partage à Villeurbanne… De quoi imaginer d’autres passerelles avec d’autres arts (danses tangos / milongas, cinéma, ciné-documentaire, poésie, littérature, …). Nous sommes ouverts à toute proposition. **Hasta prontito !** Outre le précieux soutien de la Ville de Villeurbanne et des partenaires de “Villeurbanne, Capitale française de la culture » pour l’année 2022, un projet piloté et financé par le ministère de la Culture avec le soutien de la Caisse de Dépôts, nous remercions tout pariculièrement Madame la Ministre de la Culture et de la Communication Roselyne Bachelot sans qui cette nvitatiin au voyage n’aurait été possible. Nous remercions également la Métropole de Lyon qui apporte son plus grand soutien à notre projet dans le cadre de du programme des projets Education Artistique et Culturelle, Collèges et Territoires.

VIDALA invite les élèves, enseignants de la Cité Scolaire René Pellet et d’autres collèges de la Ville à un grand voyage musical au coeur de la “Nueva Cancion” d’Amérique Latine, ouvert sur la ville.

Cité Scolaire René Pellet 32 rue de France, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Gratte-Ciel Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T16:00:00