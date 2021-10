Vidala Théâtre Astrée, 16 novembre 2021, Villeurbanne.

Vidala

Théâtre Astrée, le mardi 16 novembre à 19:19

Concert de Vidala Vidala explore depuis plusieurs années les chants populaires issus du folklore sud américain et de la _Nueva Canción_ d’Amérique latine, tirant son nom d’une forme musicale et poétique issue du folklore argentin où les chants, guitares et percussions touchent droit au cœur. Avec les grands auteurs de la _Nueva Canción_, la poésie andine et la musique traditionnelle sud-américaine, musique du peuple, les mots dévoilent la beauté aride des paysages mais aussi les vies rudes et précaires des indiens, ouvriers, mineurs, et paysans d’Amérique latine, l’intimité des êtres les grands espaces et l’inimité des êtres qui les habitent. Leur répertoire est de fait composé de morceaux d’auteurs et poètes tels que Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, ou Víctor Jara, très reconnus dans leurs pays respectifs et dans le monde. Un voyage musical ensoleillé, universel et humaniste. Guitare : Christophe Jacques Chants, guitare : Séverine Soulaÿrès Percussion, chœurs : Raphaèle Frey-Maibach et Baptiste Romano

Réservation conseillée. Tarifs : 12 € | 6 € | gratuit pour les étudiant.e.s et moins de 18 ans

Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



