Invitation à un voyage au cœur de la Nueva Canción d’Amérique Latine, mouvement musical contestataire né dans les années 60/70. Leur nouvel LP «Cantando al sol» chemine à travers le prisme des «chemins de femmes » et des « voix de femmes » qui par leur art et leur engagement ont largement contribué à une révolution qui ne cesse d’avancer.

entrée libre, participation au chapeau

