Montpellier Hérault, Montpellier VIDAFESTIV'14 : "PORTRAITS DE FEMMES"

Montpellier

VIDAFESTIV'14 : "PORTRAITS DE FEMMES" 2021-10-03 – 2021-10-22

Montpellier Hérault Ne manquez pas la 14ème édition de VidaFestiv’ – femmes libres du 03 au 22 octobre 2021 ! À l’occasion de la 14ème édition des VidaFestiv’, intitulée “Portraits de Femmes”, l’association ThéâViDa et ses partenaires mettent à l’honneur les parcours de femmes latino-américaines avec une sélection choisie de portraits cinématographiques et d’œuvres picturales. À la Médiathèque Émile Zola Qui mieux que Frida Kahlo, grande artiste peintre et poétesse mexicaine, pour entrer dans le vif du sujet?

Le célèbre biopic “Frida” de Julie Taymor sera projeté le dimanche 3 octobre à 15h30.

Puis, nous vous donnons rendez-vous avec le mystérieux et envoûtant film de Beatriz Seigner “Los silencios” le dimanche 17 octobre à 15h30.

Les projections seront suivies d’un débat avec le public animé par l’équipe des bénévoles de l’association ThéâViDa. À la Maison des Relations Internationales Autre temps fort de cette programmation, le vernissage de l’exposition collective qui aura lieu le mardi 12/10 à 18h30 en présence des artistes ou de leurs représentants : Martha Arango, Paul Coudsi, Yojani Pérez, Zaida Gonzalez Rios et Paul.mpx.

