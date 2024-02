VIDA Les Sentiers du Théâtre Munchhausen, vendredi 22 mars 2024.

VIDA Les Sentiers du Théâtre Munchhausen Bas-Rhin

Spectacle bilingue FR-DE

Dans Vida avec la Cie Javier ArANda, les deux seules mains du marionnettiste et quelques accessoires d’un panier à couture font naître des personnages et racontent une vie entière.

Jubilatoire et techniquement bluffant. Cette réflexion sur le temps qui passe est un formidable joyau poétique et marionnettique à partager en famille.

Durée 50 minutes Tout public à partir de 8 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

Route du Rhin

Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est sentiers.contacts@gmail.com

