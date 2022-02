Vida, de la Cie Javier Aranda Théâtre Halle Roublot FONTENAY SOUS BOIS Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

« Avec Vida, Javier Aranda nous offre un joyau théâtral de petit format mais de très haut vol. À ne surtout pas rater. » Heraldo de Aragón MARIONNETTES ET THÉÂTRE D’OBJETS Avec une simple corbeille à couture et ses deux mains, Javier Aranda, acteur et marionnettiste espagnol, apporte « la vie » à la scène. Elle jaillit d’un recoin quelconque ; des vies précieuses, particulières et uniques. En guise de marionnettes, ses deux mains, équipées de divers accessoires, donnent corps aux personnages. Vida est une pièce pleine de tendresse et d’émotion, traversée d’éclats d’humour. Tout Public +8ans Durée : 55min Théâtre Halle Roublot 95 RUE ROUBLOT FONTENAY SOUS BOIS 94120 Contact : 01 82 01 52 02 contact@theatre-halle-roublot.fr https://www.theatre-halle-roublot.fr/spectacles/vida https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot Enfants;Loisirs;Théâtre

