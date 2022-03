Vida – Compagnie Javier Aranda Trébeurden, 18 mars 2022, Trébeurden.

Vida – Compagnie Javier Aranda Centre Culturel Le Sémaphore 7/9 Rue des Plages Trébeurden

2022-03-18 – 2022-03-18 Centre Culturel Le Sémaphore 7/9 Rue des Plages

Trébeurden Côtes d’Armor Trébeurden

Avec une simple corbeille à couture et ses deux mains, Javier Aranda, acteur et marionnettiste espagnol, apporte “la vie” à la scène. La vie jaillit d’un recoin quelconque. Des vies précieuses, particulières et uniques. En guise de marionnettes, ses deux mains, équipées de divers accessoires, donnent corps aux personnages. Vida est une pièce pleine de tendresse et d’émotion, traversée d’éclats d’humour. La presse en parle « Vida » est une pièce pleine d’intelligence, de rythme et riche d’une grande théâtralité. Javier Aranda s’approprie ces éléments et les transforme en matière vivante sur scène… Avec «Vida», Javier Aranda nous offre un joyau théâtral de petit format mais de très haut vol. À ne surtout pas rater.

accueil.semaphore@trebeurden.fr +33 2 96 15 44 11 http://www.centre-culturel-trebeurden.fr/

Avec une simple corbeille à couture et ses deux mains, Javier Aranda, acteur et marionnettiste espagnol, apporte “la vie” à la scène. La vie jaillit d’un recoin quelconque. Des vies précieuses, particulières et uniques. En guise de marionnettes, ses deux mains, équipées de divers accessoires, donnent corps aux personnages. Vida est une pièce pleine de tendresse et d’émotion, traversée d’éclats d’humour. La presse en parle « Vida » est une pièce pleine d’intelligence, de rythme et riche d’une grande théâtralité. Javier Aranda s’approprie ces éléments et les transforme en matière vivante sur scène… Avec «Vida», Javier Aranda nous offre un joyau théâtral de petit format mais de très haut vol. À ne surtout pas rater.

Centre Culturel Le Sémaphore 7/9 Rue des Plages Trébeurden

dernière mise à jour : 2022-01-03 par