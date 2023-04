[CALVADOS TIME] Les apéritifs musicaux Domaine Dupont, 19 juillet 2023, Victot-Pontfol.

Le Domaine Dupont vous ouvre les portes de son havre de paix au cœur du Pays d’Auge. Les musiciens créent une ambiance conviviale pour accompagner planches et produits cidricoles du domaine proposés lors de ces soirées. Rien de tel pour mettre en avant les accords des produits du terroir normand avec les cidres Dupont !

Réservation obligatoire.

19 juillet : Les fils de Juno (country folk)

26 juillet : Bluesy Boy (blues, rock)

2 août : SPAD (jazz manouche)

9 août : Phil Brière (soul, Rock’n’Roll)

16 août : Déviation (variété)

23 août : Richard Blues Forever (blues, rock).

2023-07-19 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-19 20:30:00. .

Domaine Dupont La Vigannerie

Victot-Pontfol 14430 Calvados Normandie



The Domaine Dupont opens the doors of its haven of peace in the heart of the Cider Route. Pianists, guitarists and singers create a musical and friendly atmosphere to accompany the themed aperitifs that are offered. There’s nothing like it to highlight the harmony between the products of the Normandy region and Dupont ciders!

Different sound and taste associations are proposed: cider and Norman cheeses to the sound of the piano, cider and charcuterie to the notes of guitar and song, cider and oyster with a gypsy jazz group, and a sweet and sour association with a pianist and a voice.

Reservations required.

El Domaine Dupont abre las puertas de su remanso de paz en el corazón del Pays d’Auge. Los músicos crean un ambiente de convivencia para acompañar los productos de sidra y los platos del dominio propuestos durante estas veladas. ¡No hay nada como esto para resaltar la armonía entre los productos de la región de Normandía y las sidras Dupont!

Reserva obligatoria.

19 de julio: Les fils de Juno (country folk)

26 de julio: Bluesy Boy (blues, rock)

2 de agosto: SPAD (gypsy jazz)

9 de agosto: Phil Brière (soul, rock’n’roll)

16 de agosto: Deviation (variedades)

23 de agosto: Richard Blues Forever (blues, rock)

Die Domaine Dupont öffnet Ihnen die Türen zu ihrer Oase des Friedens im Herzen des Pays d’Auge. Die Musiker sorgen für eine gesellige Atmosphäre, in der die an diesen Abenden angebotenen Bretter und Cidre-Produkte der Domaine begleitet werden. Es gibt nichts Besseres, um das Zusammenspiel der Produkte aus der Normandie mit den Cidres von Dupont zu unterstreichen!

Reservierungen sind erforderlich.

19. Juli: Les fils de Juno (Country Folk)

26. Juli: Bluesy Boy (Blues, Rock)

2. August: SPAD (Gypsy-Jazz)

9. August: Phil Brière (Soul, Rock’n’Roll)

16. August: Umleitung (Varieté)

23. August: Richard Blues Forever (Blues, Rock)

