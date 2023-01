Victorine ! Saint-Malo, 22 février 2023, Saint-Malo . Victorine ! 6 Rue Grout de Saint-Georges Intra-Muros Théâtre Chateaubriand Saint-Malo Ille-et-Vilaine Intra-Muros 6 Rue Grout de Saint-Georges

Ille-et-Vilaine Une histoire, une scène, un décor, deux danseurs, et voilà le livre qui devient danse ! Au commencement, il y avait « Votez Victorine », un livre pour enfant de Claire Cantais qui s’empare des questions de la représentation de la femme dans les œuvres d’art, d’indépendance, d’éducation, de l’habit…

Victorine ! en est l'interprétation dansée. Les deux danseurs-narrateurs sont embarqués dans leur histoire, utilisant le livre comme un troisième partenaire de jeu. On y assiste à la libération progressive, puis à l'accession au pouvoir de son héroïne dans un élan joyeux. Une promenade rafraîchissante entre les pages d'un très beau livre ! Chorégraphie, mise en scène, scénographie de Sébastien Laurent et interprétation par Annabelle Rosenow et Sébastien Laurent A partir de 6 ans.

