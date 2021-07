Paris Église Saint-Merry Paris Victoria MARKOVA, Inela CHERGOVA & Alexandrina KUSHNICHANOVA Église Saint-Merry Paris Catégorie d’évènement: Paris

Victoria MARKOVA, Inela CHERGOVA & Alexandrina KUSHNICHANOVA Église Saint-Merry, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 16h à 18h

gratuit

La belle époque de la harpe – Pièces de Pietro Domenico Paradies, Domenico Scarlatti, Ottorino Respighi, Adone Zecchi, Alphonse Hasselmans, Albert Zabel et Gabriel Pierné Avec

Victoria Markova

Inela Chergova

Alexandrina Kushnichanova

de la masterclasse de Suzanna Klintcharova Sous le haut patronage de Son Excellence M. Nikolay Milkov, Ambassadeur de la Bulgarie en France

Avec l’aimable concours de l’Instrumentarium, Paris Concerts -> Classique Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

Contact :Accueil Musical accueilmusical@gmail.com https://saintmerry.org/concerts/samedi-10-juillet-2021-ensemble-de-harpes-victoria-markova-inela-chergova-et-alexandrina-kushnichanova https://www.facebook.com/events/504586534123842/

2021-07-10T16:00:00+02:00_2021-07-10T18:00:00+02:00

