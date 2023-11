Arcadi Volodos, piano Victoria Hall Genève, 28 mai 2024, Genève.

Arcadi Volodos piano

Les concerts d’Arcadi Volodos sont des moments rares et exceptionnels. En décembre 2021, à Genève, le pianiste avait laissé «une salle en délire, debout pour clamer ses hourras». Le voici donc de retour pour notre plus grand plaisir.

Depuis plus de vingt ans, Arcadi Volodos sidère le public lors de ses concerts. Maître d’une technique extraordinaire et sans faille, qu’il met entièrement au service de l’interprétation, Arcadi crée des univers propres à chaque compositeur, à chaque œuvre. Ses exécutions sont le résultat de longues réflexions sur les œuvres proposées, nourries de retours continuels qui évitent toute routine, déjà-vu, débouchant toujours sur une surprise. Il cherche, selon ses propres mots, «à enflammer le cœur du public, à l’emmener avec la musique sur des possibilités d’ascension insoupçonnées».

Né à Saint-Pétersbourg en 1972, Arcadi Volodos commence ses études par le chant et la direction. Il ne s’est mis sérieusement à l’étude du piano qu’à partir de 1987, au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, puis au Conservatoire de Moscou avec Galina Egiazarova et à Paris et Madrid avec Dmitri Bachkirov. Son fameux concert au Carnegie Hall en 1996 l’établit comme le grand pianiste de sa génération.

L’Association Musika a le plaisir de présenter à nouveau le merveilleux pianiste Arcadi Volodos et les moments inoubliables qu’il nous propose.

