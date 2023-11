Les Siècles Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Les Siècles Victoria Hall Genève, 20 mars 2024, Genève. Les Siècles Mercredi 20 mars 2024, 19h30 Victoria Hall Migros Change Rive, Migros Change MParc La Praille, Stand Info Balexert François-Xavier Roth direction

Marie Nicole Lemieux contralto

Andrew Staples ténor Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, suite

Gustave Mahler

Le Chant de la terre, symphonie pour ténor, alto et orchestre Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://www.migros-kulturprozent-classics.ch/fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-20T19:30:00+01:00 – 2024-03-20T21:00:00+01:00

2024-03-20T19:30:00+01:00 – 2024-03-20T21:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville Victoria Hall Genève latitude longitude 46.201527;6.141408

Victoria Hall Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/