Gli Angeli Genève & l’OSR Dimanche 17 mars 2024, 17h00 Victoria Hall Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)

Stephan MacLeod, direction et basse

Aleksandra Lewandowska soprano

William Shelton alto

William Knight, Olivier Coiffet, Andrew Tortise ténor

Marc Mauillon baryton

Guillaume de Machaut La Messe de Nostre Dame

Igor Stravinsky Messe, pour choeur mixte et double quintette à vent

Carlo Gesualdo Tres sacrae cantiones (complétées par Igor Stravinsky), pour chœur mixte a cappella

Carlo Gesualdo Madrigaux

Igor Stravinsky Monumentum pro Gesualdo di Venosa ad CD annum

Bien que six siècles de musique les séparent, les œuvres de Machault, Gesualdo et Stravinsky choisies par l’Orchestre de la Suisse Romande et Gli Angeli Genève sont intimement liées. Dans les années 1940, Stravinsky est fasciné par les musiciens du 14e siècle, et c’est en particulier la Messe de Notre Dame qui inspirera la composition de sa propre messe. Le madrigal, lui, est né au 16e siècle d’une volonté d’exprimer les sentiments à travers un texte poétique, mais aussi par la façon dont il est chanté. Le Monumentum pro Gesualdo, créé pour les 400 ans de la naissance de Gesualdo, est une orchestration par Stravinsky de trois madrigaux du compositeur italien. C’est un passionnant dialogue entre trois périodes de la musique que nous offrent ces deux ensembles phares de la scène genevoise pour leur première collaboration.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-17T17:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:30:00+01:00

Jean-Marc Humm