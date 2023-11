Orchestre de la Suisse Romande; Martin Fröst; Jonathan Nott Victoria Hall Genève, 13 mars 2024, Genève.

Orchestre de la Suisse Romande; Martin Fröst; Jonathan Nott Mercredi 13 mars 2024, 19h30 Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande | Rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Jonathan Nott direction

Martin Fröst clarinette & artiste en résidence

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour clarinette et orchestre en la majeur, KV 622

Anton Bruckner

Symphonie n° 2 en ut mineur (version 1877)

Bruckner est désormais entré au répertoire de l’OSR depuis l’enregistrement de ses neuf symphonies sous la direction de Marek Janowski. Grand brucknérien lui aussi, Jonathan Nott a choisi la Symphonie n° 2 en ut mineur, une des plus sous-estimées du compositeur, pour ce concert commémorant le bicentenaire de sa naissance. C’est pourtant la première réalisation majeure d’Anton Bruckner. Composée une dizaine d’années avant son passage à Genève où il viendra se produire comme organiste, cette symphonie porte la marque du deuil de sa sœur bien-aimée qui vivait avec lui et qui le laisse «complètement déboussolé». L’Adagio est une des plus belles illustrations de la méditation brucknérienne avant un finale orageux révélateur de ses violents conflits intérieurs. Ce concert autrichien accueillera notre musicien en résidence, le clarinettiste Martin Fröst, dans le sublime Concerto en la majeur, une des dernières œuvres de Mozart qui exploite tous les registres et les possibilités expressives de l’instrument d’une manière inconnue jusqu’alors.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/charme-autrichien »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-13T19:30:00+01:00 – 2024-03-13T21:30:00+01:00

2024-03-13T19:30:00+01:00 – 2024-03-13T21:30:00+01:00

© Federal Studio, Baptiste Coulon