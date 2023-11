Orchestre de la Suisse Romande, Made in America Victoria Hall Genève, 6 mars 2024, Genève.

Marin Alsop direction

Alexander Malofeev piano

John Adams

Fearful Symmetries, pour orchestre

George Gershwin

Rhapsody in blue, pour piano et orchestre (orchestration Ferde Grofé 1926)

Aaron Copland

Fanfare for the Common Man

Joan Tower

Fanfare for the Uncommon Woman

Samuel Barber

Symphonie n° 1 en un mouvement, op. 9

Ce programme 100% «Made in America» est proposé par une des plus grandes cheffes d’aujourd’hui qui fait ses débuts à l’OSR. Construit autour de la Rhapsody in blue de George Gershwin, il nous fera découvrir les Fearful Symmetries que John Adams écrivit en 1988 en s’inspirant des dessins animés et de la musique pour films muets, dans un esprit parodique assumé à prendre au second degré. La Fanfare for the Common Man (Fanfare pour un homme ordinaire) a été commandée à Aaron Copland à l’occasion de l’entrée en guerre des États-Unis pour être jouée au début de chaque concert pendant cette période. Dédiée à Marin Alsop, la Fanfare for the Uncommon Woman (Fanfare pour une femme pas ordinaire) est la réponse féminine de la compositrice Joan Tower à l’œuvre de Copland dont elle reprend l’instrumentation. Samuel Barber a composé sa Symphonie n° 1 (en un mouvement) en 1936 en la dédiant au compagnon de sa vie, le compositeur Gian Carlo Menotti. S’inspirant de la Symphonie n° 7 de Sibelius elle aussi en un seul mouvement, elle repose sur trois thèmes qui conservent leur caractère propre tout au long de la partition dans un langage néoromantique immédiatement accessible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-06T19:30:00+01:00 – 2024-03-06T21:30:00+01:00

2024-03-07T19:30:00+01:00 – 2024-03-07T21:30:00+01:00

