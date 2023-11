Orchestre de la Suisse Romande, premières suisses Victoria Hall Genève, 2 mars 2024, Genève.

Orchestre de la Suisse Romande, premières suisses Samedi 2 mars 2024, 19h30 Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande | Rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Peter Eötvös direction

Xavier de Maistre harpe

Peter Eötvös

Reading Malevich, pour orchestre

Concerto pour harpe (première suisse et co-commande: Orchestre Philharmonique de Radio France, Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, Orchestre de la Suisse Romande, Musikverein Wien, Casa da música Porto, NHK Symphony Orchestra Tokyo)

Michael Jarrell, compositeur en résidence

Sechs Augenblicke, pour orchestre (première suisse)

Zoltán Kodály

Háry János Suite

Épaulé par les musiciens de l’OSR, l’Orchestre de la Haute école de musique de Genève aura la chance de travailler avec le grand compositeur hongrois Peter Eötvös qui dirigera deux de ses œuvres. Avec Reading Malevich, il s’est donné pour tâche de transformer une image, un événement optique, en musique en s’inspirant d’une toile de Malevich. Son Concerto pour harpe, écrit tout spécialement pour notre soliste Xavier de Maistre, un des plus grands harpistes du monde, résulte d’une commande conjointe de l’OSR avec cinq autres grands orchestres internationaux. On découvrira aussi en première audition suisse les Sechs Augenblicke de Michael Jarrell, notre compositeur en résidence. Créée en 2022 à Nantes et à Angers par l’Orchestre National des Pays de la Loire qui l’avait commandée, cette pièce pour grand orchestre s’inspire des Six moments musicaux de Schubert mais dans le langage propre au compositeur genevois qui y déploie une belle maîtrise des timbres de l’orchestre auxquels il joint un piano et un célesta. Le concert s’achèvera avec la Háry János Suite de Zoltán Kodály, petit chef-d’œuvre d’humour racontant l’histoire d’un hussard un brin mythomane.

© Federal Studio, Baptiste Coulon