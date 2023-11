Orchestre de la Suisse Romande, Vive les vents! Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Orchestre de la Suisse Romande, Vive les vents! Victoria Hall Genève, 2 mars 2024, Genève. Orchestre de la Suisse Romande, Vive les vents! Samedi 2 mars 2024, 11h00 Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande | Rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève Adam Hickox direction

Geoffroy Perruchoud présentation Œuvres de Klaus Badelt, Georg Friedrich Haendel, Chris Hazell, Wolfgang Amadeus Mozart, Alfred Reed, Philip Sparke, Zequinha de Abreu Il va souffler un vent de folie sur le Victoria Hall! Événement rare: ce sont les instruments des familles des bois, cuivres et percussions qui sont mis à l'honneur dans un programme éclectique et explosif, sous la baguette du très jeune chef anglais Adam Hickox. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00

2024-03-02T11:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

