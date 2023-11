Ensemble Contrechamps Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Ensemble Contrechamps Victoria Hall Genève, 25 février 2024, Genève. Ensemble Contrechamps Dimanche 25 février 2024, 16h00 Victoria Hall Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger) Jürg Frey

Mobilité et mouvement Avant-concert – 16h

Apéro-vernissage de l’installation visuelle de Catherine Bolle

Contrechamps souhaite étendre le champ de ses activités en s’associant avec des artistes issu·es des arts visuels sur certains concerts de la saison.

Pour la seconde année consécutive, nous avons le plaisir de collaborer avec des artistes suisses dont le travail résonne particulièrement aux propositions musicales qui rythment la saison.

Ainsi, à l’occasion de la création de l’œuvre de Jürg Frey, commande de Contrechamps, la plasticienne Catherine Bolle présentera au sein du Victoria Hall une installation jouant avec l’espace, le son et la transparence, créée spécialement pour la nouvelle œuvre du compositeur.

Concert – 17h

Programme

Jürg Frey

Mobilité et mouvement (création)

pour ensemble instrumental (commande de Contrechamps) Distribution

Antoine Françoise direction des répétitions

Catherine Bolle installation d’art visuel

Ensemble Contrechamps Partenaires

Loterie Romande

Fondation Ernst Göhner Stiftung

Fondation Sandoz

Pro Helvetia

Le Courrier

Music Pass

Ville de Genève Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « email », « value »: « billetterie-culture@ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-25T16:00:00+01:00 – 2024-02-25T20:00:00+01:00

2024-02-25T16:00:00+01:00 – 2024-02-25T20:00:00+01:00 Contrechamps Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville Victoria Hall Genève latitude longitude 46.201527;6.141408

Victoria Hall Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/