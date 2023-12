Air – Play Moon Safari Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Air – Play Moon Safari Victoria Hall Genève, 24 février 2024, Genève. Air – Play Moon Safari Samedi 24 février 2024, 19h30 Victoria Hall Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Rendez-vous samedi 24 février à 19h30 pour le concert de Air au Victoria Hall.

L'impact de Air a été si important pour le rayonnement de la musique électronique française à l'étranger, que tout nouveau live du groupe fait immédiatement figure d'événement ! Auteurs d'une electronica douce, Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel se sont distingués par un son ambient unique aux arrangements feutrés, aux mélodies aériennes et à ses multiples textures. Pour son grand retour, Air joue le culte Moon Safari en intégralité, lors de rares dates placées sous le signe d'une atmosphère spatiale. Ouverture des portes à 18h30. Retrouvez toutes les informations sur le site du festival. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

