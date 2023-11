Orchestre de la Suisse Romande; Martha Argerich; Jonathan Nott; Giuliano Sommerhalder Victoria Hall Genève, 14 février 2024, Genève.

Jonathan Nott direction

Martha Argerich piano

Giuliano Sommerhalder trompette

Igor Stravinski

Tango, pour orchestre

Dmitri Chostakovitch

Concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes n° 1 en ut mineur, op. 35

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n° 41 en ut majeur, KV 551, dite «Jupiter»

Né, comme notre soliste Martha Argerich, en Argentine, le tango s’est répandu sur toute la planète en devenant une des musiques les plus populaires. Cela n’a pas échappé à Stravinski qui en composa un dès son arrivée aux États-Unis. Créé en 1941 par Benny Goodman, le Tango de Stravinski, on s’en doute, ne suit pas vraiment la tradition, mais prend au contraire des chemins de traverse dans une atmosphère imaginée de toutes pièces. Le néoclassicisme mis à la mode par Stravinski semble être parvenu jusqu’aux oreilles du jeune Chostakovitch lorsqu’il composa son Concerto pour piano n° 1 auquel il adjoint une trompette solo malicieusement parodique. Le ton persifleur et l’humour débridé de Chostakovitch règnent en maître sur ce concerto devenu au fil des ans une de ses œuvres les plus jouées. «Modèle immortel et idéal de la symphonie» pour Mendelssohn, l’ultime Symphonie n° 41 de Mozart, intitulée «Jupiter» par un imprésario anglais qui avait le sens de la formule, étonne toujours par la perfection de son écriture. Sa portée poétique, son dynamisme, sa science du contrepoint en font tout simplement un des plus grands monuments de la musique occidentale.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T19:30:00+01:00 – 2024-02-14T21:30:00+01:00

2024-02-15T19:30:00+01:00 – 2024-02-15T21:30:00+01:00

© Adriano Heitman