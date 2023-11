Cuarteto Tango Indigo & Maria de la Paz Victoria Hall Genève, 11 février 2024, Genève.

Cuarteto Tango Indigo & Maria de la Paz Dimanche 11 février 2024, 17h00 Victoria Hall

Luis Semeniuk, piano

Marie-Jeanne Sunier, violon

Matthias Ernst, clarinette basse

Jérémy Vannereau, bandonéon

Maria de la Paz, chant

Le Cuarteto Tango Indigo, c’est le piano de Luis Semeniuk, le violon de Marie-Jeanne Sunier, la clarinette basse de Matthias Ernst et le bandonéon de Jérémy Vannereau. Ces quatre musiciens aux parcours très différents se sont retrouvés autour du tango argentin, et la croisée de leurs regards et expériences leur permet d’exprimer cette musique avec une approche et une sensualité nouvelles, alliées aux couleurs inédites créées par l’alliance particulière de leurs instruments. On trouve dans leur répertoire des arrangements de classiques, des pièces de compositeurs connus tels qu’Astor Piazzola, mais aussi des compositions de Luis Semeniuk. De leur complicité avec la chanteuse argentine Maria de la Paz est né un album, Acuarela Porteña, une nouvelle étape dans leur exploration du tango.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

Jean-Marc Humm