Le Petit Prince revisité Victoria Hall Genève, 9 février 2024, Genève.

Le Petit Prince revisité Vendredi 9 février 2024, 20h00 Victoria Hall

Victoria Giorgini mise en scène

Cedric Cassimo virtuose d’animation de sable

Charlotte Cassimo comédienne

Yann Longchamp sound artiste

Charlotte Soumeire soprano

Arnaud Mathey narrateur

Ce spectacle hors du commun marie l’art visuel rarissime de l’animation de sable, le théâtre et la musique. Le rideau s’ouvre et dévoile un grand écran. Une histoire se dessine dans le sable en temps réel. Puis le sable se fige dans un décor et fait naître les personnages du Petit Prince. Le public est alors entraîné dans une aventure pleine de rebondissements, d’émotions, entre le rêve et la réalité, composée de dix tableaux visuels et musicaux. Les interventions subtilement synchronisées des artistes ajoutent une profondeur particulière au spectacle, tel un film en trois dimensions sublimé par l’émotion de la musique.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T21:00:00+01:00

