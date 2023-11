Orchestre de la Suisse Romande; Janine Jansen; Charles Dutoit Victoria Hall Genève, 7 février 2024, Genève.

Orchestre de la Suisse Romande; Janine Jansen; Charles Dutoit Mercredi 7 février 2024, 19h30 Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande | Rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Charles Dutoit direction

Janine Jansen violon

Maurice Ravel

Valses nobles et sentimentales, pour orchestre

Jean Sibelius

Concerto pour violon et orchestre en ré mineur, op. 47

Antonín Dvořák

Symphonie n° 9 en mi mineur, op. 95, dite «du Nouveau Monde»

Trois chefs-d’œuvre dans une même soirée! Maurice Ravel nous fait partager une fois de plus son amour pour la valse viennoise qui se retrouve dans nombre de ses œuvres. Toutefois, c’est Schubert qui lui sert ici de prétexte avec ses deux recueils de Valses nobles et sentimentales dont Ravel reprend le titre sans vraiment les citer. Ce tourbillon magnifiquement orchestré s’achève dans une sorte de rêve dans lequel les différents motifs viennent se dissiper comme autant de réminiscences de la vie. Violoniste lui-même, Sibelius laisse un Concerto en ré mineur d’une grande puissance instrumentale avec des motifs mélodiques ensorcelants. S’il s’est imposé lentement, c’est aujourd’hui un des piliers du grand répertoire. Dvořák composa sa célèbre Symphonie du Nouveau Monde lorsqu’il était directeur du conservatoire de New York. Se défendant d’avoir utilisé des thèmes indiens, il avouera avoir utilisé les «particularités de la musique des Noirs et des Peaux-Rouges en y ajoutant les ressources de l’orchestre moderne». Cette jeune nation bigarrée a inspiré au compositeur tchèque nostalgique de sa lointaine patrie une œuvre d’un puissant romantisme dominé par une vive émotion.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T19:30:00+01:00 – 2024-02-07T21:30:00+01:00

© Marco Borggreve