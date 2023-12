José González to perform « Veneer » in full Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève José González to perform « Veneer » in full Victoria Hall Genève, 4 février 2024, Genève. José González to perform « Veneer » in full Dimanche 4 février 2024, 20h00 Victoria Hall Plein tarif : CHF 55.- / Tarif réduit : CHF 50.- / Tarif jeune : CHF 40.- / Tarif 20 ans 20 francs : CHF 30.- / Tarif festivalier·ère : CHF 30.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T20:00:00+01:00 – 2024-02-04T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T20:00:00+01:00 – 2024-02-04T23:00:00+01:00 Rendez-vous le dimanche 4 février à 20h pour le concert de José González au Victoria Hall. Simplement muni d’une guitare classique et de sa voix éraillée, José González propose un voyage total, ramenant le folk dans sa version la plus noble, au retranchement de ses vertus les plus élémentaires. Doté d’un lyrisme naturel, le songwriter suédois chante dans sa langue mais aussi en anglais et en espagnol comme pour affirmer la richesse de ses origines, trouvant un lien charnel entre néo-folk intimiste, mélodies salutaires à l’évasion, questions écologies et réflexion sur l’humanité. Ouverture des portes à 19h. Les billets et toutes les informations sont disponibles sur le site du festival. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/MkZnP0i1Gn/event/1095876/ »}] [{« link »: « http://www.antigel.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Code postal 1204 Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville Victoria Hall Genève Latitude 46.201527 Longitude 6.141408 latitude longitude 46.201527;6.141408

Victoria Hall Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/