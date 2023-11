Simon Trpčeski, piano Victoria Hall Genève, 2 février 2024, Genève.

Simon Trpčeski, piano Vendredi 2 février 2024, 19h30 Victoria Hall Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)

Simon Trpčeski piano

Variations

Wolfgang Amadeus Mozart

Variations sur «Come un agnello», K 460

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Les Saisons, sélection

Ludwig van Beethoven

12 Variations sur un thème russe, WoO 71

32 Variations sur un thème en do mineur, WoO 80

Sergueï Prokofiev

Sonate n° 7 en si bémol majeur, op. 83, dite sonate «Stalingrad»

«Simon Trpčeski ou la grâce de la virtuosité»,

ResMusica, Agnès Simon, 2019

Salué pour sa puissante virtuosité, son approche profondément expressive et sa présence charismatique sur scène, le pianiste macédonien Simon Trpčeski revient à Genève après le concert mémorable de la saison passée avec Maxim Vengerov et Steven Isserlis.

Au programme du récital de la Saison Musika, un répertoire autour de la Variation, tiré de son dernier CD, salué par la critique, qui l’apprécie beaucoup, lui ayant décerné des Diapason d’Or et Editor’s Choice du Gramophone.

Lancé sur la scène internationale il y a vingt ans dans le programme BBC New Generation Artists, dans une carrière incroyablement rapide qui n’englobe aucune frontière culturelle ou musicale, Simon Trpčeski a collaboré avec plus d’une centaine d’orchestres sur quatre continents et avec les grands chefs d’orchestre actuels.

Plusieurs enregistrements ont reçu de prestigieux prix: Diapason d’Or, Gramophone: Editor’s Choice et Debut Album pour les concertos de Rachmaninov, Prokoviev et d’autres.

Info complètes sur www.musika-association.ch

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://link.musika-association.ch/simon_trpceski_VH_2_fev »}, {« type »: « phone », « value »: « +41795995938 »}] [{« link »: « http://www.simontrpceski.com »}, {« link »: « http://www.musika-association.ch »}, {« link »: « https://www.musika-association.ch/saison-musika-2023-2024/ »}, {« link »: « https://www.musika-association.ch »}, {« link »: « https://www.trpceski.com/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

2024-02-02T19:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

musika