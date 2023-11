«Concerto d’Aranjuez» de Joaquín Rodrigo, «Carmen» de Georges Bizet et «El Amor Brujo» de Manuel de Falla Victoria Hall Genève, 1 février 2024, Genève.

La grande nuit de la guitare espagnole met en scène le cœur de l’Espagne. Avec une musique inspirée par la tradition et des mélodies lyriques, le timbre brillant de la guitare et son énergie rythmique capturent les sons espagnols et donnent l’impression qu’aucun autre instrument n’est capable de le faire.

La vedette du programme est le Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, l’œuvre fétiche du guitariste Rolando Saad, qui l’a interprétée devant plus de deux millions de spectateurs et plus de 900 fois dans les principaux lieux de concert européens et avec des orchestres prestigieux, entre autres le Royal Philharmonic Orchestra de Londres. L’exécution vertueuse de Rolando Saad réussit à captiver et à transmettre au public l’esprit joyeux de l’œuvre et l’évocation des jours heureux dans les parcs d’Aranjuez, dans le plus beau dialogue écrit pour la musique entre la guitare et l’orchestre.

El Amor Brujo de Falla et Carmen de Bizet pour guitare et orchestre complètent cette nuit espagnole merveilleuse et magique.

2024-02-01T19:00:00+01:00 – 2024-02-01T21:30:00+01:00

