Ensemble I Gemelli – Les Vêpres de Monteverdi Victoria Hall Genève, 21 janvier 2024, Genève.

Ensemble I Gemelli

Emiliano Gonzalez Toro, direction et ténor

Nuria Rial, Eleonore Pancrazi, Alix le saux, Natalie Perez, soprano

Xavi Sabata, Helen Charlston, alto

Zach Wilder, ténor

Fulvio Bettini, baryton

Nicolas Brooymans, Eugenio di Lieto, basse

Claudio Monteverdi, Les Vêpres de la Vierge

Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi sont l’une des œuvres majeures de la musique vocale. Avec cette pièce, le compositeur bouleverse les codes de son époque. Entre moments d’intense recueillement et virtuosité éclatante, passant de l’intime au monumental, alternant des parties chorales et des pièces pour instruments solistes et petit ensemble, Les Vêpres montrent une diversité unique pour la Renaissance. Les deux Magnificat pour chœur qui terminent l’œuvre montrent bien cette volonté d’innovation : le premier est écrit dans le style traditionnel de l’époque, très épuré, sans accompagnement ; le second fait intervenir un ensemble de six instruments et s’oriente vers ce qui deviendra le style baroque, où l’on trouve plus de dissonances, des rythmes plus variés et plus de virtuosité.

2024-01-21T17:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:30:00+01:00

Jean-Marc Humm