Orchestre de la Suisse Romande, «Cabot-Caboche»
Samedi 20 janvier 2024, 11h00
Victoria Hall Genève
Philippe Béran direction

Annie Dutoit-Argerich récitante Karol Beffa musique

Daniel Pennac texte (d’après son roman)

Commande de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, de l'Orchestre de la Suisse Romande et de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Grande première! Portés par Annie Dutoit-Argerich, Philippe Béran et l'OSR, les mots savoureux de Daniel Pennac sonneront à vos oreilles de la manière la plus douce grâce à la musique composée pour l'occasion par Karol Beffa. Un grand bonheur de retrouver ce texte incontournable depuis plusieurs générations!

