OPERAMI Victoria Hall Genève
Mardi 16 janvier 2024, 19h30
Victoria Hall

Billetterie Migros Change Rive, Migros Change MParc, La Praille, Stand Info Balexert Chœur et Orchestre OPERAMI

Maîtrise de l’École internationale de Genève

Benoît Willmann direction

Madeline Alexander et Marion Decorvet mise en espace

Solistes:

Marion Decorvet

Hoël Troadec

Sacha Michon

Juliette Galstian

Benjamin Benda

Barbara Barandun

Justine Brun

Nicolas Sanchez-Vignaux

Tom Olschewski-Meyer

Héloïse Bossez

Victoria Hall
Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève
Genève 1204
+41 22 418 35 00

2024-01-16T19:30:00+01:00 – 2024-01-16T22:30:00+01:00

2024-01-16T19:30:00+01:00 – 2024-01-16T22:30:00+01:00

