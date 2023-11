Les Sept péchés capitaux – l’Orchestre de Chambre de Genève Victoria Hall Genève, 12 janvier 2024, Genève.

Les Sept péchés capitaux – l’Orchestre de Chambre de Genève Vendredi 12 janvier 2024, 20h00 Victoria Hall Guichet de l’OCG (Rue Gourgas 1, 1205 Genève) ou Service Culturel de la Ville de Genève (Grütli, Rue Général-Dufour 16, 1204 Genève)

Anna et sa sœur sont envoyées dans les grandes villes des États-Unis pour gagner l’argent nécessaire à la construction de la maison familiale en Louisiane. Tiraillées entre vice et vertu, elles visiteront autant de villes qu’elles exploreront de péchés capitaux.

S’ouvre alors un bal de petites lâchetés, de compromis peu reluisants et d’arrangements douteux. Le règne de l’hypocrisie l’emportera-t-il sur l’apathie collective ?

Cet opéra en version de concert est l’occasion de donner la voix à Aslı Erdoğan, journaliste et militante pour les droits humains, emprisonnée en 2016 pendant quatre mois et qui vit aujourd’hui en exil. Ces voix qui s’élèvent contre la lente dérive du consensus de masse, quitte à en subir de lourdes conséquences, sont essentielles et interrogent la fragilité de la démocratie.

En première partie de programme : œuvres de Weill, Ives, Copland et textes d’Asli Erdogan.

Marc Leroy-Calatayud, conception et direction musicale

Marina Viotti, Anna I

Judith Chemla, Anna II et narratrice

Yoann Le Lan, Un frère

Alban Legos, le père

Victor Sicard, l’autre frère

Jérôme Varnier, la mère

2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:30:00+01:00

l’Orchestre de Chambre de Genève