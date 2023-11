Concert de l’an de l’association genevoise des Amis de l’OSR Victoria Hall Genève, 10 janvier 2024, Genève.

Concert de l’an de l’association genevoise des Amis de l’OSR Mercredi 10 janvier 2024, 19h30 Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande | Rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Antonino Fogliani direction

Julie Fuchs soprano

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro :

• ouverture KV 492

• récitatif et air de Suzanna, acte IV n° 27, «Giunse al fin… Deh, vieni, non tardar»

Gioacchino Rossini

Le Siège de Corinthe :

• ouverture

• air de Pamyra, acte III n° 12, «L’heure fatale approche… Juste ciel»

Il Barbiere di Siviglia, cavatine de Rosina, acte I n° 5, «Una voce poco fa…» (versions en fa majeur et mi majeur)

Charles Gounod

Roméo et Juliette, valse de Juliette «Je veux vivre…»

Franz von Suppé

Cavalerie légère, ouverture

Giacomo Puccini

Capriccio sinfonico

La Bohème, valse de Musetta «Quando m’en vo…»

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T19:30:00+01:00 – 2024-01-10T22:00:00+01:00

© Federal Studio, Baptiste Coulon