L'Orchestre symphonique de Hollywood: John Williams & Hans Zimmer
Victoria Hall Genève, 4 janvier 2024

Un voyage intense à travers ces bandes sonores qui nous ont le plus émus.

Des mélodies universelles qui nous ont fait rire, pleurer, rêver, souffrir et bondir de nos sièges, qui font déjà partie de la mémoire collective et qui prennent aujourd’hui vie en dehors des salles de projection.

L’héroïsme de Star Wars, l’audace d’Indiana Jones et la magie de Harry Potter ont inspiré John Williams pour créer certaines des musiques de film les plus appréciées de tous les temps. Il a travaillé main dans la main avec Steven Spielberg et a composé la musique qui accompagne la quasi-totalité des œuvres du réalisateur.

Depuis les années 1980, Zimmer a fourni une musique merveilleuse pour des superproductions, telles que Gladiator, Inception, Sherlock Holmes, Pirates des Caraïbes, la trilogie The Dark Knight et le film le plus primé à plusieurs reprises Le Roi Lion, ainsi que de nombreuses autres projections de films de cinéma et de télévision.

Hans Zimmer a créé des mondes sonores scintillants qui évoquent des époques allant de la Rome antique à un futur lointain.

2024-01-04T19:00:00+01:00 – 2024-01-04T21:30:00+01:00

