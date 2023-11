Strauss Festival Orchestra & Strauss Festival Ballet Ensemble Victoria Hall Genève, 2 janvier 2024, Genève.

Saluée par 34 ans de succès et 5 millions de spectateurs dans le monde, cette production a été largement ovationnée dans les plus grandes salles d’Europe: Musikverein de Vienne, Concertgebouw d’Amsterdam, Philarmonik de Berlin, Musikhalle de Hambourg, Auditorium Parco della Musica de Rome, Gran Teatre del Liceu et Palau de la Música à Barcelone, Théâtre royal et Auditorium national de Musique de Madrid, etc.

Le programme, inspiré de l’événement musical traditionnel qui se déroule chaque année à Vienne, comprend les titres les plus connus du roi de la valse, Napoléon, Fête des fleurs, La Valse de l’empereur ou Champagne. Vous ne manquerez pas la valse la plus célèbre de toutes, Le Beau Danube bleu ou la Marche de Radetzky, qui, généralement accompagnée des applaudissements en rythme du public, clôture d’ordinaire la soirée.

Ce concert est l’un des événements les plus attendus de la saison musicale, en raison du climat de fête extraordinaire qui l’entoure et de l’énorme participation d’un public qui, année après année, remplit les salles. Inutile de préciser que les entrées sont très recherchées et s’épuisent très vite car c’est le cadeau idéal pour Noël. Réservez vite la vôtre.

2024-01-02T19:00:00+01:00 – 2024-01-02T21:30:00+01:00

