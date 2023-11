Le Grand Gala de Giuseppe Verdi Victoria Hall Genève, 29 décembre 2023, Genève.

Tous les personnages représentés dans ses opéras correspondent à cette image de la vérité, à l’époque comme aujourd’hui. Bien que nous ayons fêté en 2013 le bicentenaire de la naissance de ce grand compositeur, les émotions de ses œuvres gigantesques ne nous quittent pas, elles continuent d’être représentées de manière aussi vivante aujourd’hui que si nous étions avec lui à son époque.

Il s’est beaucoup investi pour son pays. Dès 1842, le chœur «Va pensiero» de l’opéra Nabucco est devenu l’hymne officieux de l’Italie. En 1874, Giuseppe Verdi a été nommé sénateur d’Italie. Dans sa musique, Giuseppe Verdi nous montre de manière géniale le grand amour et en même temps la tragédie dans des représentations comme Violetta Valery de La Traviata, Aida ou Rigoletto. Ses œuvres sont empreintes d’une grande passion et d’un grand lyrisme, mais aussi d’humour et d’esprit. Tout cela s’exprime lors de ce magnifique concert.

Au programme, nous entendrons les fragments les plus populaires et les plus célèbres de ses représentations d’opéra dans le monde entier, comme La Traviata, Rigoletto, Aida, Il Trovatore, Nabucco, Vespri siciliani…

Les airs, duos et ensembles célèbres dans le monde entier, ainsi que les chœurs enchanteurs avec le célèbre «Va pensiero» de l’opéra Nabucco et la «Marche triomphale» d’Aida, en harmonie avec la scénographie, les costumes fantastiques et la chorégraphie originale, forment un tout dans un spectacle inoubliable.

Le GALA GIUSEPPE VERDI est une production européenne: l’orchestre et le chœur de l’OPÉRA POLSKA – fondé en 1989 par le maestro Marek Tracz en collaboration avec la télévision de Wroclaw – sont composés des meilleurs musiciens et chanteurs des grandes maisons d’opéra de Pologne et d’autres pays.

Que serait le monde de la musique sans les opéras La Traviata ou Aida? Aucun compositeur italien n’a laissé un héritage musical aussi riche que celui de Giuseppe Verdi!

Quelques critiques:

«Un feu d’artifice musical plein de passion […]. Marek Tracz a préparé ce spectacle lyrique de manière remarquable et l’a dirigé avec beaucoup de passion […] ce qui a valu aux artistes d’être longuement ovationnés par les quelque 1000 personnes présentes dans le public […].»

– Main Echo

«Solistes et concert grandioses […] deux heures d’opéra grandiose […] un vrai régal pour les oreilles et les yeux […]. Un chœur sensationnel dans ‘Zitti, zitti’ […].»

– Münchner Merkur

«Un gala verdien inoubliable […] ce n’est pas un concert habituel, c’est un magnifique spectacle lyrique […] le public a obtenu ce qu’il espérait: un peu d’illusion, de l’humour et un formidable divertissement […].»

– Süddeutsche Zeitung

