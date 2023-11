Concert du Réveillon de Noël Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Concert du Réveillon de Noël Victoria Hall Genève, 24 décembre 2023, Genève. Concert du Réveillon de Noël Dimanche 24 décembre, 11h00 Victoria Hall Entrée gratuite, billets à retirer auprès des points de vente de la Ville de Genève : Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors Concert du Réveillon de Noël, avec: Matthieu Schweyer, Pierre Vincent, Karine Mkrtchyan, Armine Mkrtchyan, Xavier Dami, Sofi Darbinyan, Olivier et Yoko Grimm, Jérémie Broccard, Marc Mazuir, Juliette Galstian, Suzanne Husson, Pascal Chenu, Michèle Lubicz, Nicolas Comi, Les Frères de Swing, Olta Thasko, Olivier Laville, Sacha Michon, Claude Darbellay, Michèle Courvoisier, Larrissa Rosanoff, Alida Barbasini, Virginia Sirolli et l’Octuor Edith Ioja Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-24T11:00:00+01:00 – 2023-12-24T13:30:00+01:00

2023-12-24T11:00:00+01:00 – 2023-12-24T13:30:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville Victoria Hall Genève latitude longitude 46.201527;6.141408

Victoria Hall Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/