Candlelight Lac des cygnes: hommage à Tchaïkovski Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Candlelight Lac des cygnes: hommage à Tchaïkovski Victoria Hall Genève, 21 décembre 2023, Genève. Candlelight Lac des cygnes: hommage à Tchaïkovski Jeudi 21 décembre, 21h30 Victoria Hall Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/m/128317 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T21:30:00+01:00 – 2023-12-21T22:30:00+01:00

2023-12-21T21:30:00+01:00 – 2023-12-21T22:30:00+01:00 Fever Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville Victoria Hall Genève latitude longitude 46.201527;6.141408

Victoria Hall Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/