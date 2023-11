Tigran Hamasyan, piano, Avishai Cohen, trompette Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Tigran Hamasyan, piano, Avishai Cohen, trompette Victoria Hall Genève, 15 décembre 2023, Genève. Tigran Hamasyan, piano, Avishai Cohen, trompette Vendredi 15 décembre, 19h30 Victoria Hall Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger) Tigran Hamasyan piano

Avishai Cohen trompette Sous le haut patronage de l’ambassade et de la Mission permanente de la République d’Arménie en Suisse, l’association AVETIS présente le plus grand pianiste de jazz arménien, gagnant du concours de piano du Montreux Jazz Festival. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/list/events »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

