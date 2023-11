Camerata Salzburg Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Camerata Salzburg Victoria Hall Genève, 14 décembre 2023, Genève. Camerata Salzburg Jeudi 14 décembre, 19h30 Victoria Hall Migros Change Rive, Migros Change MParc La Praille, Stand Info Balexert Gregory Ahss violon et direction

Kian Soltani violoncelle Robert Schumann

Ouverture, Scherzo et Finale, op. 52

Concerto pour violoncelle en la mineur, op. 129

Felix Mendelssohn

Felix Mendelssohn

Symphonie n° 4 en la majeur, op. 90 ≪Italienne≫

Victoria Hall
Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève
Genève 1204
+41 22 418 35 00

2023-12-14T19:30:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00

2023-12-14T19:30:00+01:00

