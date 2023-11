[Concert de Noël] Igudesman & Joo, l’Orchestre de Chambre de Genève Victoria Hall Genève, 13 décembre 2023, Genève.

[Concert de Noël] Igudesman & Joo, l’Orchestre de Chambre de Genève Mercredi 13 décembre, 19h00 Victoria Hall de 25 à 120 CHF

Mondialement célèbres, ces musiciens et comédiens hors pair ont fait rire, dans toutes les langues, la planète entière. Loufoques, déjantés, décapants, et surtout débordant d’une imagination aussi féconde qu’improbable, ils ont collaboré avec les plus grand·e·s artistes et des orchestres tels que le New York Philharmonic ou l’Orchestre Symphonique de Vienne.

Délire et soirée exceptionnelle garantis !

*ENGLISH*

These world-famous musicians and comedians have made the whole planet laugh, in every language. Wacky, outrageous and, above all, brimming with an imagination as fertile as it is improbable, they have collaborated with the greatest artists and orchestras such as the New York Philharmonic and the Vienna Symphony Orchestra.

An exceptional evening of delirium guaranteed !

Raphaël Merlin direction

Aleksey Igudesman violon

Hyung-Ki Joo Piano

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.locg.ch/selection/event/date?productId=10228941880079 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T19:00:00+01:00 – 2023-12-13T20:30:00+01:00

© Igudesman & Joo, l’OCG