Cie Käfig & L'Orchestre de Chambre de Genève – concert famille hip-hop et musique classique
Victoria Hall Genève, 10 décembre 2023
Dimanche 10 décembre, 11h00
Victoria Hall
Raphaël Merlin, direction

Mourad Merzouki, chorégraphie Ludwig van Beethoven Symphonie n° 7 en la majeur op. 92

Felix Mendelssohn Symphonie n° 4 op. 90, « Italienne »

Sergueï Prokofiev Symphonie n° 1 en ré majeur op. 25, « Classique »

Bernard Herrmann Psycho

Nicolas Roubanis (arr. Quatuor Ébène) Pulp Fiction

Duke Ellington (arr. Raphaël Merlin) Caravan Concert famille

Musique classique et hip-hop en un seul concert ? C’est le programme que proposent l’Orchestre de Chambre de Genève et la Compagnie Käfig. Les chorégraphies de Mourad Merzouki seront portées par des extraits de la Symphonie n°7 de Beethoven (dont le deuxième mouvement a été décrit comme une « apothéose de la danse »), de la brillante symphonie « Italienne » de Mendelssohn, mais aussi de Caravan, standard du jazz de Duke Ellington. Figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, Merzouki a étoffé son langage artistique au contact de multiples disciplines. Explorant la danse hip-hop dans tous ses styles, il y fait aussi se greffer de nombreuses autres formes artistiques afin d’étendre les possibilités d’expression de cet art, sans perdre de vue ses origines. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/list/events »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T11:00:00+01:00 – 2023-12-10T12:30:00+01:00

Détails
Catégorie d'Évènement: Genève
Lieu
Victoria Hall
Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève
Ville Genève

