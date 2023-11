Orchestre de Chambre de Lausanne; Ensemble vocal de Lausanne Victoria Hall Genève, 7 décembre 2023, Genève.

Orchestre de Chambre de Lausanne; Ensemble vocal de Lausanne Jeudi 7 décembre, 19h30 Victoria Hall Orchestre de la Suisse Romande | Rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Diego Fasolis direction

Lydia Teuscher soprano

Lucia Cirillo alto

Bernhard Berchtold ténor

Klaus Mertens basse-baryton

Johann Sebastian Bach

Oratorio de Noël, BWV 248, cantate n° 1 «Am ersten Weihnachtstag»

Oratorio de Noël, BWV 248, cantate n° 2 «Am zweiten Weihnachtstag»

Oratorio de Noël, BWV 248, cantate n° 3 «Am dritten Weihnachtstag»

Oratorio de Noël, BWV 248, cantate n° 6 «Am Epiphaniasfest»

Bach a conçu son Oratorio de Noël comme un tout cohérent sous la forme de six cantates destinées à être jouées durant les treize jours liturgiques du temps de Noël en réutilisant selon son habitude des compositions antérieures. N’oublions pas que les compositeurs de ce temps-là ne s’attendaient pas à être rejoués, ce qui explique les fréquents réemplois que Bach fit de sa propre musique pour ne pas perdre son travail. Il puisa pratiquement dans tous les chœurs d’ouverture et toutes les arias dans ses œuvres profanes et sacrées assez récentes. Toutefois, le génie de Bach et la patine du Temps ont gommé toute trace de disparité en donnant au procédé de la parodie l’illusion d’une œuvre entièrement écrite pour l’occasion. Diego Fasolis a choisi de présenter quatre cantates. La première est écrite pour le matin de Noël en saluant «le plus grand des Rois», la deuxième évoque l’annonciation aux bergers dans une ambiance très pastorale. La troisième cantate est le moment d’adoration des bergers alors que la sixième conclura notre programme avec l’adoration des Rois mages d’une manière brillante avec forces trompettes et timbales dans une joyeuse exaltation.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/oratorio-de-noel »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T19:30:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00

2023-12-07T19:30:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00

© Cyril Porchet