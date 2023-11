Comédie Lyrique Romande Victoria Hall Genève Catégorie d’Évènement: Genève Comédie Lyrique Romande Victoria Hall Genève, 6 décembre 2023, Genève. Comédie Lyrique Romande Mercredi 6 décembre, 20h00 Victoria Hall Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger) Vincent Monteil direction

Les solistes Raphaëlle Farman, Jacques Gay, Lysa Menu, Victoire Lepercq, Bastien Rey et Chrystel Raccurt

Les choristes de la Comédie Lyrique Romande Aznavour, Piaf, Bernstein, Village People, Elton John, Cole Porter, Claude François, Claude-Michel Schönberg, Offenbach, Verdi, Johnny Hallyday, etc. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie-culture.ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

